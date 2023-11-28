قطر: حماس تفرج عن 69 أسيرا وإسرائيل تطلق سراح 150 فلسطينيا خلال أيام الهدنة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "مجموع المفرج عنهم من قبل حماس بلغ 69 أسيرا، بينما بلغ مجموع من أفرجت عنهم إسرائيل 150 أسيرا من النساء والأطفال، وذلك ضمن التزامات الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة".

وأوضح أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج يوم الاثنين عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وأضاف أن قائمة المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية شملت 30 قاصرا و3 نساء، بينما شملت قائمة الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، و2 من الجنسية الألمانية، و6 من الأرجنتين.

وأكد الأنصاري على استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وذكرت الصحيفة أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليا ممن تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر".