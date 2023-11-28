الصحة: خصصنا مكتب صحة في كل محافظة لاستخراج تصاريح الدفن لضعف الخدمات بعد 5 مساء

• عبدالغفار: هناك مكاتب صحة كانت تعمل بتوقيت إضافي ولا تقدم أي عمل مسائي لمدة شهرين

شكا العديد من المواطنين من توقف خدمة استخراج تصاريح الدفن لذويهم المتوفين بعد الثالثة عصرا، نظرا لإغلاق مكاتب الصحة في هذا التوقيت يوميا، وبالتالي يضطر المواطنون للانتظار لليوم التالي لاستخراج تصريح الدفن، مع وجود الجثامين المتوفاة وخطر تعرضها للانتفاخ والتعفن.



من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مكاتب الصحة تستخرج تصاريح الدفن حتى الساعة 5 عصرا بشكل يومي، وأن الوزارة ألغت ساعات العمل الإضافية في مكاتب الصحة نظرا لضعف الاحتياج لها في الفترة المسائية.



وأكد، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة خصصت مكتب صحة طوارئ واحد في كل محافظة لاستخراج تصاريح الوفاة بعد 5 مساء، ففي محافظة القاهرة هناك مكتب صحة المنيرة، وفي محافظة الجيزة مكتب صحة العمرانية، وهكذا في جميع المحافظات.



ولفت إلى أن المواطنين الذين يريدون استخراج تصريح للدفن بعد الساعة 5 عصرا، يمكنهم التوجه إلى المكتب المخصص في محافظتهم لاستخراجه، وهذه الحالات قليلة للغاية، لافتا إلى اكتشاف الوزارة أن هناك مكاتب صحة تعمل يوميا بتوقيت إضافي لاستخراج تصاريح الدفن، والحالات التي تستقبلها عبارة عن تصريح واحد كل شهرين على سبيل المثال.



وأكد أن وجود مكتب صحة طوارئ واحد فقط في كل محافظة يكفي لاستخراج تصاريح الدفن للمتوفين بعد الساعة 5 مساء، ولم تصل للوزارة أي شكوى بوجود تعثر في استخراج التصاريح من مكتب صحة الطوارئ بالمحافظات، لافتا إلى أن مهام مكتب الصحة لا تكمن في استخراج تصاريح الدفن فقط، حيث تقدم مكاتب الصحة، التطعيمات الإجبارية للأطفال، والحملات القومية للتطعيم، وإخطار المناطق بتطعيمات الطفل الوافد.



وتابع: تقدم أيضا استخراج شهادة الميلاد للمولودة داخل دائرة المكتب، والإجازات المرضية للموظفين الغير تابعين للتأمين الصحي، ومتابعة الحالات المرضية المعدية والمخالطين، والإصحاح البيئي.



وذكر أنها تقوم أيضا بمراقبة الأغذية بدائرة المكتب، والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية في الأطفال، ومتابعة الطفل السليم.