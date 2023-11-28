روسيا تتهم الغرب بازدواجية المعايير بسبب تجاهل «الخطاب النووي الإسرائيلي»

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الغرب بازدواجية المعايير فيما يتعلق بتجاهله لخطابات المسئولين الإسرائيليين النووية.



وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك»: «الغرب يتبنى معايير مزدوجة، ونحن نذكركم اليوم فقط بموقف الغرب، حيث يدين الغرب وينفي ويحاول بكل الطرق الممكنة حظر الأعمال الإرهابية على أراضي دول الشرق الأوسط"، وذلك رداً على سؤال حول سبب تجاهل الغرب لخطاب إسرائيل حول الأسلحة النووية.



وأضافت: «في حين أن هذه الأعمال الإرهابية هي بالضبط نفس الهجمات الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف على المدن المسالمة في روسيا، وهو ما لا يراه الغرب، وإذا كنت تعتقد أن هذه مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية فقط، فالأمر ليس كذلك».



وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت/قوة يهودية» المتطرف، قد صرّح، في وقت سابق، بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.