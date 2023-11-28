صحة غزة: المساعدات الطبية التي وصلت القطاع لم تُحدث التغيير المأمول في المنظومة المنهارة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ حجم المساعدات الطبية التي وصلت خلال أيام الهدنة الإنسانية لا يزال محدودا، ولم يُحدث التغيير المأمول في المنظومة الصحية المنهارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات شمال غزة لم تستقبل أيا من هذه المساعدات حتى الآن.



وأوضح أنّ الوقود لم يصل كذلك إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، داعيا لتكثيف الضغط على الاحتلال في هذا الصدد.



وأشار إلى أنّه يتوجب إيصال المساعدات في أسرع وقت لتتمكن المستشفيات المتبقية من تقديم الخدمة بشكل عاجل.



وأوضح أن مستشفيات كمال عدوان والعودة والأهلي العربي المعمداني قد تتوقف عن العمل حال توقف المخزون الدوائي أو الوقود خلال أيام.



وأكّد أن المساعدات التي دخلت لمناطق جنوب قطاع غزة لم تلبِ أيضا حجم الاحتياجات الإنسانية هناك.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.



وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس، 50 إسرائيليا.



وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.