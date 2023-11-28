ابنة جمال سلامة تهدي الأوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية

استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة.

وأهدت للأوبرا آلة البيانو الخاصة بوالدها إلى جانب بعض المدونات الموسيقية التي كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده .

وأكدت سونيا جمال سلامة، قدرة دار الأوبرا على حفظ وصون الإهداء.

وأشارت إلى أن آلة البيانو أبدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة، مضيفة أن مجموعة المدونات تروي ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل، وتضم أعمالا بارزة أضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الإبداع المصري.

ووجه بوضع آلة البيانو بمكان مميز بمبنى الأوبرا مع لوحة تعريفية؛ تخليدا للراحل وتقديرا لمسيرته الفنية المتميزة، وإعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات.

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، قدم ألحانه لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منهم: "صباح، وسميرة سعيد، وماجدة الرومي، وياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم.

ووضع موسيقى الكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينيات، والتي لا زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور منها الحب وأشياء أخرى، وفيلم "حبيبي دائما"، ورحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الألحان الخالدة.