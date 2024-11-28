صلاح يفوز على ريال مدريد للمرة الأولى في مسيرته

ذاق محمد صلاح، نجم ليفربول، حلاوة الفوز للمرة الأولى أمام ريال مدريد، بعد سنوات لم يذق فيها طعم الفوز على الميرنجي.

شارك محمد صلاح في فوز ليفربول على ريال مدريد، بثنائية دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح محمد صلاح في تحقيق أول انتصار له على مدار مسيرته أمام ريال مدريد، بعد خوضه 9 مباريات بدوري الأبطال.

قبل مواجهة الليلة خاض محمد صلاح 8 مباريات أمام ريال مدريد، لم يحقق خلالها الفوز، فيما تعرض فريقه للخسارة في 7 مواجهات وتعادل في واحدة.

خاض صلاح مباراتين ضد الريال بقميص روما، انتهتا بفوز بطل الميرنجي، ولعب 6 مباريات مع ليفربول، خسر في 5 منها وتعادل في مباراة وحيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح سجل هدفين في تلك المباريات، وصنع هدفا وحيدا، فيما أهدر الليلة فرصة تسجيل هدف آخر بعد إهداره ركلة جزاء.