رياضة الجيزة: لجان المتابعة المحلية تتابع سير العمل بمراكز شباب إدارة منشأة القناطر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مباشرة لجنة المتابعة المحلية عملها اليوم، من خلال بمتابعة مراكز شباب (برقاش- قرية عبد الصمد- المنصورية- منشأة رضوان) التابعين لإدارة شباب منشأة القناطر من حيث سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب من تركيب الكاميرات وطفايات الحريق والأسلاك الكهربائية وعزلها، وأيضاً متابعة تنفيذ خطط المركز والأنشطة وانتظام التسجيل في السجلات المالية والإدارية وسجلات الأنشطة.

وجاء ذلك في إطار أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي في مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي وحسب، وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.