التعاون الخليجي: انتهاكات إسرائيل في سوريا تقوض جهود الاستقرار

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الجمعة، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية "الإجرامية" في سوريا يقوض الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك ردا على غارات جوية انتقامية شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.

وجاءت هذه الغارات عقب تصدي أهالي البلدة لدورية إسرائيلية توغلت لاعتقال 3 أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بينهم 3 ضباط.

وذكر البديوي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية في سوريا يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتقع بلدة بيت جن على سفوح "جبل الشيخ"، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.

وبشكل متكرر، تعرضت هذه البلدة خلال الأشهر الأخيرة لاعتداءات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.