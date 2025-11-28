وصول المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات إلى مطار العريش



وصلت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، وكان في استقبالها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. تأتي هذه الزيارة للاطلاع على معبر رفح.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المفوضة الأوروبية ستزور المركز اللوجستي ومقر الهلال الأحمر المصري ومعبر رفح البري ومستشفى العريش العام، للاطلاع على كل أشكال الدعم الإنساني واللوجستي الذي تقدمه مصر لقطاع غزة.

كما استعرض المحافظ الجهود المصرية والتحديات، وشرح الأوضاع الجيوسياسية والظروف الإقليمية خلال عرض تقديمي في ديوان عام المحافظة.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد أمس خلال لقائه مع المفوضة الأوروبية، أهمية الزيارة التي ستقوم بها إلى شمال سيناء.

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس حرص المفوضية الأوروبية على متابعة الأوضاع ميدانيا من الجانب المصري لمعبر رفح، ونقل صورة حقيقية وواقعية عن معاناة المدنيين في غزة إلى المسؤولين الأوروبيين، وإبراز الحقائق حول جهود مصر في دعم الأشقاء بالدعمين الإنساني والطبي.