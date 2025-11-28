الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي فحصت 20 مليونًا و168 ألفًا و842 مواطنًا على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفَّذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بالمحافظات، وتستهدف في الأساس المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مع الأمراض المزمنة، بهدف التشخيص المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية وذات جودة.

وأشار عبدالغفار إلى أن المواطنين يخضعون لفحوصات شاملة تشمل قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية بعوامل الخطورة ووضع برنامج للمتابعة حسب نتائج الفحص الأولي.

وأضاف أن الحالات التي تُثبت إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تُصرف لها الأدوية شهريًا بالمجان من الوحدة نفسها، فيما تُحال الحالات التي تحتاج رعاية متقدمة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكلفة، بما يسهم في الحد من مخاطر الفشل الكلوي المزمن.

ولفت إلى أن المبادرة تعتمد على أحدث الأدلة الإرشادية العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للفرق الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. وفي حال تأكيد الإصابة، يُحال المريض مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج الكامل على نفقة المبادرة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي مرضي، إلى التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل الوسيلة الأهم لتفادي المضاعفات الخطيرة.