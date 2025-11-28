قالت شرطة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الجمعة إنه يُعتقد أن المرأة والرجل، في العشرينيات من عمرهما، اللذين تعرضا لهجوم من سمكة قرش يوم الخميس على بعد حوالي 280 كيلومترا شمال سيدني كانا زائرين من سويسرا.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى خليج كراودي على الساحل الأوسط الشمالي لنيو ساوث ويلز في وقت مبكر من يوم الخميس بعد ورود تقارير عن تعرض شخصين للعض من قبل سمكة قرش.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن المرأة توفيت في مكان الحادث بينما أصيب الرجل، الذي كان يسافر معها، بجروح خطيرة ونقل بمروحية إلى مستشفى جون هنتر، حيث لا يزال في حالة خطيرة ولكن مستقرة.

وقال المشرف على الإسعاف في نيو ساوث ويلز، جوشوا سميث، يوم الخميس إن أحد المارة ساعد الضحية الذكر في مكان الحادث، حيث قام بلف رباط ضاغط على ساقه قبل وصول المسعفين، مما "أنقذ حياة ذلك المريض الذكر على الأرجح".

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق الشاطئ ويعمل الخبراء على تحديد نوع سمكة القرش.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بما في ذلك هيئة الإذاعة الأسترالية، عن خبراء قولهم إن قرشا من نوع الثور كان مسؤولاً عن الهجوم.

ووفقا لقاعدة بيانات حوادث أسماك القرش الأسترالية، وقعت ثلاث هجمات قاتلة في البلاد في النصف الأول من عام 2025. وفي سبتمبر الماضي، أصيب راكب أمواج أيضا بجروح قاتلة في هجوم يشتبه بأنه لسمكة قرش قبالة سواحل سيدني.

وتعد ثلاثة أنواع تستوطن المنطقة خطيرة بشكل خاص على البشر وهي: أسماك قرش النمر، وأسماك قرش الثور، وأسماك القرش الأبيض الكبير.