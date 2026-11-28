أعلن الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بعمليات المناظير الجراحية وجراحات النساء بالمنظار بمستشفى العريش العام، بعد نجاح القافلة الطبية "العطاء مصر" في إجراء 33 عملية جراحية خلال يومين.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن العمليات شملت استئصال المرارة بالمنظار، وجراحات الأطفال، وإصلاح الفتق، واستئصال الرحم بالمنظار، مشيرا إلى نجاح التدخلات الطبية ومتابعة الحالات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات علاجية متخصصة لأهالي شمال ووسط سيناء.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي بالقافلة، بقيادة الدكتورة شيرين عامر، ولأطباء الجراحة والمناظير والنساء والتوليد، إلى جانب الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى العريش العام، مشيدا بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وإنهاء قوائم الانتظار.