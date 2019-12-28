هل تنقل تماثيل «الكباش» من معبد الكرنك لتزين ميدان التحرير؟ الآثار ترد

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست الموجودة على جانبي طريق الكباش.

وأوضح أنها ليست كذلك الموجودة في واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من التماثيل خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء.

وتعكف الوزارة حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والإشراف على أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد أنهت حوالي 90% من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش و سوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام 2020.