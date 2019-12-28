منذ الإعلان عن تأسيسها، لم تشهد إسرائيل فشلًا سياسيًا طويل الأمد كالذي شهدته خلال العام 2019، بعدما فشلت الأحزاب والتكتلات السياسية في تشكيل حكومة جديدة، لتبقى إسرائيل تحت إدارة حكومة تسيير أعمال مؤقتة وسط توتر سياسي كبير طيلة عام.

بدأت الأزمة في إسرائيل منذ الإعلان عن انطلاق الانتخابات العامة في أبريل الماضي؛ بهدف تشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يستطع أي من المرشحين حسم الأغلبية البرلمانية لصالحه؛ لتبدأ بعدها حرب التنافس على تشكيل حكومة وحدة تضم جميع المرشحين، وهو ما فشل المرشحون في إنجازه أيضا، وبالتالي أعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى في سبتمبر الماضي؛ ليتكرر فشلهم مرة أخرى، وتجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات عامة ثالثة مرتقبة في مارس 2020؛ بسبب اختلاف سياسات المرشحين وفشل الوصول لنقطة تلاقي.

يتم اختيار رئيس وزراء إسرائيل، عن طريق فوز الحزب الذي يتزعمه المرشح للمنصب، بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي، بحد أدنى 61 مقعدًا، وهو ما فشل جميع المرشحن خلال جولتي الانتخابات السابقتين في تحقيقه.

ويعود الفشل السياسي المدوي في إسرائيل لأسباب عديدة بينها ضعف الأحزاب السياسية اليمينية والوسطية واليسار، المشاركة في الانتخابات العامة، والتباين الصارخ فيما بينهم برفض سياسات وتبني أخرى، وعدم قدرتهم على اقناع الناخبين ببرامجهم.. وفي هذا التقرير نستعرض تسلسلا زمنيا للأزمة السياسية التي ضربت إسرائيل خلال عام 2019، فيما يخص تشكيل حكومة جديدة.

1. انطلاق الانتخابات العامة في إبريل قبل موعدها

انطلقت الانتخابات العامة في أبريل الماضي، بمشاركة مرشحي حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، أمام بعض الأحزاب والتحالفات العربية الإسرائيلية والمعارضة، وقد جرت قبل موعدها بشهور، بسبب حل الكنيست على خلفية الصراعات السياسية ونتيجة لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان نوفمبر الماضي، استقالته من الحكومة، بالإضافة لفشل نتنياهو في تمرير قانون تجنيد المتدينين اليهود، وتعرض حكومته لضغوط سياسية شديدة بسبب حكمه للبلاد بأغلبية ضئيلة في الكنيست وبفارق مقعدين فقط أمام المعارضة التي شغلت 59 مقعدا.

2. منافسة شرسة

خاض الإنتخابات 40 حزبا ما بين مستقل ومتحالف، بالاضافة لـ 4 أحزاب عربية، وكان يواجه حزب نتنياهو "الليكود" اليميني منافسة شرسة أمام ائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يمثل اليمين الوسطي، بزعامة بيني جانتس، والمرشح يائير لابير وزير المالية السابق وزعيم حزب "يش عتيد" الذي عرف باتهاماته ضد نتنياهو بالفساد وتأييد حل الدولتين، ووزير التعليم بينيت ووزيرة القضاء شاكيد المنتميتان لحزب "اليمين الجديد" والمعروفتان بسياساتهما العنيفة تجاه الفلسطينيين، وأفي جاباي زعيم الحزب العمل اليساري، والسياسي موشي فيغلن زعيم حزب متطرف سياسيا.

مع انطلاقها اليوم.. «س و ج» كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الإسرائيلية

3. فوز نتنياهو بـ 36 مقعد وعدم حسم الأغلبية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية نتائج النهائية للانتخابات، بحصول نتنياهو زعيم الليكود، على 36 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، فيما حصل منافسه الرئيس بيني جانتس على 35 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل، حزب شاس اليميني، 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7 مقاعد، وحزب العمل على 6 مقاعد، فيما حصدت الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، وليبرمان على 5 مقاعد.

4. صدام بين نتنياهو وليبرمان وجانتس (نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة)

في منتصف إبريل الماضي كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، "نتنياهو"، بتشكيل الحكومة بعد تقدم حزبه في الانتخابات، خلال مهلة 28 يوما، بالإضافة لإمهاله وقتا إضافيا لمدة أسبوعين.

خلال ذلك حدثت صدامات بين نتياهو ومنافسيه، جانتس وليبرمان، حيث قال جانتس إنه الفائز في الانتخابات الاسرائيلية وليس نتنياهو، أما ليبرمان وزير الدفاع السابق، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني، فكان يواجه إشكالية كبرى مع نتنياهو تمثلت في معارضة الأول للتعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لقانون التجنيد الإلزامي بحيث يستثني المتديننين، بهدف تفرغهم لدراسة التوراة، فيما حاول نتنياهو التوفيق ما بين مطالب الأحزاب الدينية وليبرمان لكن دون جدوى؛ ما أدى لفشل تشكيل الحكومة.

5. حل الكنيست وإعادة الإنتخابات

بعد فشل نتنياهو، صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي في نهاية مايو، على حل المجلس؛ لتجرى انتخابات عامة جديدة في سبتمبر، وسط منافسة شرسة بين نتنياهو اليميني، وبيني جانتس الوسطي، ومجموعة أحزاب صغيرة متأرجحة بين المعسكرين.

6. فشل المرشحين في حسم الأغلبية (نتنياهو وجانتس يشكلان حكومة وحدة)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية عدم فوز أي من المرشحين بمنصب رئيس الوزارء؛ حيث فشل نتنياهو وجانتس في حسم الأغلبية؛ وبالتالي وجدا نفسيهما أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوبا على رئاستها.

بعدها كلف الرئيس الإسرائيلي نتنياهو بتشكيل الحكومة لكنه لم يستطع التوافق مع نتنياهو، بسبب تمسك الأخير بسياسات يمينية متطرفة، رفضها جانتس الوسطي.

الهزيمة تصفع نتنياهو.. ومصير أسود ينتظره بعد الانتخابات

7. ليبرمان- الملاذ الوحيد لتشكيل حكومة يمينية- يتخلى عن نتنياهو

كانت لدى نتنياهو فرصة أخيرة لحسم الأغلبية، والفوز بتشكيل حكومة يمينية خالصة بمفرده، بدلًا من الاشتراك مع جانتس في بناء حكومة وحدة، فبعد انضمام الأحزاب اليمينية المتطرفة التي فازت بعدة مقاعد في الكنيست إلى حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، أصبح يلزمه مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه افيجادور ليبرلمان، ليصبح ليبرمان المتحكم الوحيد في مصير نتينياهو، لكنه لم يحصل على دعمه؛ ليضطر الى تشكيل حكومة وحدة مع جانتس.

انتخابات إسرائيل.. كيف يمثل «ليبرمان» الملاذ الوحيد لفوز نتنياهو؟

8. احتدام الخلاف بين نتنياهو وجانتس

بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة والتحالف مع ليبرمان، وصل الخلاف السياسي بينه وجانتس لأقصى مداه، حيث كان يريد نتنياهو حكومة يمينية متطرفة خالصة تبتعد عن التيارات السياسية الأخرى، وتعهد بذلك قبيل الانتخابات.

الهزيمة تصفع نتنياهو.. ومصير أسود ينتظره بعد الانتخابات

لكن على النقيض، يتبع بيني جانتس، الفكر اليساري الوسطي، ودعا في وقت سابق خصومه السياسيين إلى تنحية الخلافات جانبا والعمل الجماعي، مبديا استعداده لمحادثات تشكيل حكومة وطنية موسعة واعتزامه تعديل قانون القومية اليهودية، وتفضيله عقد اتفاق مع الفلسطينيين، وكلها أشياء تتعارض مع سياسة نتنياهو.

«اليمين ضد اليسار».. هل ستفشل إسرائيل في تشكيل حكومة وحدة؟

9. تكليف جانتس بتشكيل الحكومة وفشل محقق

بعد فشل نتنياهو في التحالف مع جانتس، كلف الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بيني جانتس لتشكيل حكومة الوحدة، لكنه فشل في تحقيقها أيضا بسبب إصراره على إقصاء الأحزاب الدينية المتطرفة من الحكومة بينما رفض نتنياهو ذلك بشدة.

10. ضياع الآمال المتبقية لتشكيل الحكومة والذهاب لانتخابات ثالثة

بعد فشل جانتس في تشكيل الحكومة، تبقى خيارين لإنقاذ اسرائيل من انتخابات عامة ثالثة، أولهما سن قانون جديد لإجراء انتخابات مباشرة بمشاركة شعبية للاختيار بين نتنياهو وجانتس لأول مرة في اسرائيل، وثانيهما أن يعود التفويض الى الكنيست لمدة 21 يوما، حيث سيختار رئيس الكنيست خلال 14 يوما شخصية برلمانية ثالثة تشكل الحكومة بتوافق أغلبية أعضاء البرلمان، لكن نتنياهو رفض الخيار الأول، وفشل البرلمان في اختيار رئيس جديد للحكومة، ليتم حله مرة أخرى وتجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات عامة ثالثة مرتقبة في أقل من عام، فهل سيحسم أحد المرشحين الأغلبية في السباق القادم؟

«وثيقة مندلبليت».. 3 آمال يتوقف عليها تشكيل حكومة الوحدة في إسرائيل