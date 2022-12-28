 محمود عاشور ومحمد عادل ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا للمحليين - بوابة الشروق
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محمود عاشور ومحمد عادل ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا للمحليين

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 7:28 م

أعلن الاتحاد الإفريقي كاف، أسماء حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر خلال الفترة من 13 يناير وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.

ويترأس الثنائي المصري محمد عادل كحكم ساحة ومحمود عاشور كحكم تقنية الفيديو، القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مجموعات أمم أفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، وموزمبيق.

المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، والسنغال.

المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، وغانا.

المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، وموريتانيا.

المجموعة الخامسة الكاميرون، الكونغو برازافيل، والنيجر.


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