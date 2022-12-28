محمود عاشور ومحمد عادل ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي كاف، أسماء حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023.
وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر خلال الفترة من 13 يناير وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.
ويترأس الثنائي المصري محمد عادل كحكم ساحة ومحمود عاشور كحكم تقنية الفيديو، القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
مجموعات أمم أفريقيا للمحليين
المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، وموزمبيق.
المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، والسنغال.
المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، وغانا.
المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، وموريتانيا.
المجموعة الخامسة الكاميرون، الكونغو برازافيل، والنيجر.