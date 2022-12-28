السيسي: الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، موجها التحية لأرواح شهداء الجيش والشرطة وأسرهم الذين دفعوا ثمنا كبيرا لحماية مصر وبقائها.

وقال الرئيس السيسي، في رده على أسئلة ذوي الهمم خلال فقرة "اسأل الرئيس" في الاحتفال اليوم الأربعاء، بانطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إن "مصر دفعت ثمنا غاليا تمثل في أكثر من 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب من أبناء الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها".

وأضاف أن "الله سبحانه وتعالى هو من حمى مصر والبلاد الأخرى التي تجاورنا.. وظروفنا أصعب لأن عدد سكان مصر كبير، وكان من الممكن أن يحدث اقتتال أو حرب أهلية خلال الفترة من 2011-2013 ولكن الله نجانا ومرت هذه الفترة بسلام والقادم أفضل".

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري بقدوم العام الميلادي الجديد، متمنيا الخير لمصر وشعبها في العام الجديد وأن يستطيع تلبية احتياجات المصريين جميعا.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.