هونج كونج تنهي آخر قيود كوفيد في محاولة لإحياء سمعتها كمركز مالي

قررت هونج كونج، إنهاء بعض من قواعدها الرئيسية الأخيرة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإلغاء القيود المفروضة على التجمع والتحقق من تلقي التطعيم وإجراء اختبار للمسافرين، وذلك في إصلاح شامل للسياسات التي تهدف إلى إحياء سمعتها كمركز مالي عالمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرئيس التنفيذي جون لي، قوله اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة، كما سيتم إلغاء تصريح تلقي التطعيم لدخول مجموعة من الأماكن اعتبارا من غد الخميس، ولن يتم فرض حجر صحي على المخالطين للأشخاص المصابين بكوفيد وسيتم رفع القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس معا في المطاعم والحانات، والذي يبلغ حاليا 12 شخصا و6 أشخاص على الترتيب.

كما قررت مدينة هونج كونج عدم مطالبة المسافرين الوافدين إليها بالخضوع لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي ار" بعد وصولهم، لكنها توصيهم بالخضوع لاختبارات سريعة في اليوم الخامس من وجودهم في المدينة.

وسيتعين على الأشخاص القادمين إلى هونج كونج إجراء اختبار سريع خلال 24 ساعة من المغادرة إلى المدينة، أو اختبار "بي سي ار" في غضون 48 ساعة. ولن يكون نموذج البيان الصحي إلزاميا، بمعنى أنه لن يكون هناك إلزام بالإبلاغ عن النتيجة، ولكن قد يطلب مسؤول الحدود رؤية صورة للاختبار.