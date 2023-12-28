حميدتي خلال زيارته أديس أبابا: نقدر دعم إثيوبيا لأمن السودان واستقراره

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنه وصل صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط كرم وحفاوة من الشعب الإثيوبي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونن، كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الإثيوبية.

وأشار إلى إجرائه مباحثات مع «ميكونن»، معقبًا: «أتشرف بزيارة أثيوبيا التي ظلت على الدوام إلى جانب شعبنا مساندة وداعمة لأمنه واستقراره».

وصلت صباح اليوم إلى اديس ابابا عاصمة جمهورية أثيوبيا الشقيقة وسط كرم وحفاوة شعب أثيوبيا حيث كان في استقبالنا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية⁰أجريت مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السيد ديميكي ميكونن .⁰أتشرف بزيارة أثيوبيا التي ظلت على الدوام إلى جانب شعبنا مساندة وداعمة لأمنه… pic.twitter.com/SgZ9EAYXEb — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 28, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان مقتضب، أن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، كان في استقبال حميدتي، في مطار بولي الدولي لدى وصوله ورحب به.

يأتي ذلك بعدما تأجل اللقاء الذي كان مقررا، اليوم الخميس، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع.

وكانت الخارجية السودانية قد أعربت عن أسفها، لما وصفتها بمماطلة قيادة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل.

وقالت الخارجية السودانية إن البرهان أبدى موافقتَه على حضور لقاءِ جيبوتي وكان يستعد للذهاب، مشيرة إلى أن منظمة الإيجاد أبلغتهم بأن قائد قوات الدعم السريع لن يتمكن من الحضور.