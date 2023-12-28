علق المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، على بيان الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الخميس.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية الخمسة «حماس- الجهاد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- الجبهة الديمقراطية- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خلال اجتماع بيروت إلى تشكيل حكومة وفاق ووحدة وطنية وتطوير النظام السياسي عبر الدعوة إلى انتخابات رئاسية ومجلس تشريعي، إضافة إلى اشتراط انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة قبل إجراء عملية تبادل للأسرى.

وقال متحدث فتح خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، إن البيان يحاول «طرح البدائل ويستثني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ذلك العصب الهام من التاريخ السياسي والنضالي»، متسائلا: «ما المانع أن يتم الاجتماع ضمن إطار منظمة التحرير؟».

وأكد رفض حركة فتح محاولات إلغاء دور السلطة الفلسطينية وضرب مكانة منظمة التحرير، قائلا: «هناك من يريد استخدام ساحة بيروت لخلق بديل لمنظمة التحرير، قبل 7 أكتوبر كانت هناك اجتماعات أخرى استهدفت أجنداتها السلطة الوطنية والقضاء عليها ووضع حماس في مربع الصدارة».

واستنكر تراجع دور حركة فتح ومحاولات وصفها بالعاجزة، قائلا: «فتح لا تزال قوية، وما يحدث اليوم في قطاع غزة من بطولات هو امتدادا لنهجها النضالي».