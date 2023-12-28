أعلن اتحاد التأمين الألماني (جي دي في) اليوم الخميس، أن الفيضانات والبرد ووقائع الطقس السيئ الأخرى كبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في 2023، يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ900 مليون يورو.

وجاءت الخسائر من الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات.

وقال يورج أسموسن المدير الإداري لاتحاد (جي دي في) وفقا لبيان صحفي: "للأسف، إنها (الخسائر) مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 9ر4 مليار يورو".

كانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف. وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 5ر1 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي. وذكر اتحاد (جي دي في) إن العواصف هبت أيضا في يونيو وسببت أضرارا بقيمة مئات ملايين اليورو.