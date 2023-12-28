العراق يعيد طائرة إلى الخدمة بعد توقفها لأكثر من عام

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إعادة طائرة من طراز "900 CRJ" للعمل ضمن أسطول الشركة الجوي، بعد توقفها لأكثر من عام.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه انسجاما مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بالالتزام بالجداول الزمنية لإعادة الطائرات الجاثمة إلى الخدمة، تواصل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية جهودها الحثيثة في إعادة الطائرات الجاثمة إلى الخدمة.

وأكد مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، بحسب البيان، أن الطائرة المعادة للخدمة نفذت اليوم أولى رحلاتها المباشرة بين بغداد ومشهد، بعد خضوعها للفحص واستبدال أحد محركاتها، ومن ثم إنجاز جميع إجراءات السلامة عليها واستحصال الموافقات الرسمية من سلطة الطيران المدني العراقية.

وأوضح أن العمل مستمر لإعادة الطائرات الأخرى المتوقفة إلى الخدمة من خلال الجهود التي تبذلها الشركة سواء على مستوى أعمال الصيانة التي تنفذ داخل البلد من قبل ملاكاتها الهندسية والفنية، أو تلك التي تتعلق بالتعاقدات مع كبرى الشركات الرصينة لصيانة المحركات لعدد من الطائرات المتوقفة عن الخدمة.

ولفت إلى أنه جرى إرسال دفعة منها إلى تلك الشركات على أمل الانتهاء من صيانتها وتسلمها قريبا.