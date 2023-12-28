روسيا والهند تخططان لتعاون أوثق في مجال التسليح

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن بلاده والهند ترغبان في تعاون أوثق في انتاج المعدات الدفاعية.

جاء ذلك خلال لقاء لافروف بنظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار في موسكو، الأربعاء، وقال الوزير الروسي إن التعاون سيخدم الأمن الاستراتيجي في أوراسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال جيشانكار، في تدوينة على موقع إكس: "إننا كشريكين استراتيجيين، ناقشنا الوضع الدولي والقضايا المعاصرة، وتبادلنا وجهات النظر حول منطقة المحيطين الهندي والهادي، والصراع في أوكرانيا، والوضع في غزة، وأفغانستان وآسيا الوسطي، ومجموعة بريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين والأمم المتحدة".

وأضاف: "أشرنا إلى التقدم الذي حققناه في تعاوننا الاقتصادي، وتجارة الطاقة، وجهود تحقيق الترابط بين البلدين، والتعاون العسكري التقني، والاتصالات على مستوى الشعبين".

وأشار إلي أن "العلاقات الهندية الروسية تعكس الحقائق الجيوسياسية والتقارب الاستراتيجي والمنفعة المتبادلة."

كما التقى وزير الخارجية الهندي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى زيارة روسيا العام المقبل.

وقال بوتين في اجتماع مع جايشانكار: "نحن ننتظره في روسيا"، وفقا لبيان الكرملين.

وأوضح البيان أن القيادة الهندية وافقت بالفعل على الزيارة من حيث المبدأ. ونقل عن جايشانكار قوله: "أنا متأكد من أننا سنجد موعدا مناسبا يناسب كلا الجانبين".

لكن عملية تحديد موعد قد تكون معقدة بسبب سلسلة من الانتخابات. وفي مارس، من المقرر أن يترشح بوتين للانتخابات في روسيا، في حين من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في الهند في أبريل أو مايو.