الهيئة القومية للأنفاق: وسائل دفع متنوعة وحديثة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، توفير كل الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كل المواطنين، وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة، تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكل فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة، وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـTVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

وتتمثل هذه الوسائل فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـTVM في جميع محطاته.

فيما قدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، التي تساهم في توفير الوقت والجهد، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب الفئات كافة.