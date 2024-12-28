وزير خارجية إسرائيل: سنبقى بغزة لعدم وجود كيان يوفر الأمن

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، قوله، إن حكومة بلاده تشكك بوجود كيان يمكنه توفير الأمن بغزة، و"لذا نحتاج إلى البقاء كقوة مسيطرة".

وأضاف ساعر، "قد نشهد تشريعات أمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي نوفمبر الماضي، أعادت محكمة الجنايات الدولية الجدل في دورها وصلاحيتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً خصوصاً بعد إصدارها مذكرة توقيف مفاجئة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب ارتكبت في غزة، وهو ما تسبب بردود فعل حادة داخل أمريكا وخارجها ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحكمة المثيرة للجدل، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.