أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة قصصية "لأول مرة"، للكاتبة والقاصة نجلاء محفوظ، ضمن سلسلة "أصوات أدبية".

تتألف المجموعة من 92 قصة قصيرة، وفي القصص ثمة توظيف بنية زمنية متعاقبة، لا ترجع فيها الكاتبة إلى الماضي وإن كانت تستشرف المستقبل أحيانا، حيث ثيمة الحلم شائعة في معظم النصوص، والتي تتوافق مع قصر النصوص وكثافتها وبعدها عن الترهل والاستطراد.

من قصص المجموعة "اكتشاف، أثق بذلك، تهدید، طيران، السر، اشتیاق، مملكته، بشغف، ابتسامة، استراحة محارب، الحلم، رهان، ليس الآن، قابيل، قسوة، لأول مرة، احتضان، أمي"، وغيرهم.

ومن أجواء المجموعة نقرأ:

"اضطر الحفيد إلى تقاسم مهمة قيادة السيارة الجديدة لجده مع باقي الأحفاد ضاق بذلك، وكرهه.

فكر

قاد السيارة بسرعة جنونية

صرخ في وجهه الجد

منعه من القيادة

أخفى الحفيد فرحته

بعد أيام فوجئ بالجد يستدعيه مجددًا للقيادة

لم ينتظر ليسأله عن سر تغير رأيه

هتف الجد بفرح وشغف كانا قد اختفيا من حياته، واستعادهما

قال: شعرت بمرح وسعادة وبروح الشباب تسري في كياني".

ومن قصة "الصادقة": "يستقبل كل شهر بأمل يستميت ألا يتفلت منه، يود أن يملأ شهره الجديد بما يرضيه عن نفسه، ويقلل مما يزعجه من نفسه، يتسع الشهر حينا ويضيق مرات.

في الأولى يشعر بتناغم مع الكون

وفي الثانية "يغزوه" الاضطراب، ويتمكن منه التشوش، وتهرب منه الطاقات وتقل الإنجازات

يستميت لزيادة البراح داخله، فلم يعد بالعمر متسع لضيق يخصم ويؤلم

يستجيب البراح لمحاولاته الصادقة، ويزرع القوة بعمره ويضاعفها".

"أصوات أدبية" سلسلة شهرية تعنى بنشر أعمال الأدباء المصريين في الشعر والسرد، وهى إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإدارة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، تصدر السلسلة برئاسة تحرير إبراهيم عبد الفتاح، إدارة تحرير شعبان ناجي، سكرتير التحرير سحر جابر، والغلاف لمحمد بحيري.