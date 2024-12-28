أسامة ربيع: انخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال 2024

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض عدد السفن المارة عبر القناة بنسبة 50% خلال العام الجاري 2024 مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى بلوغ عدد السفن 13200 سفينة في عام 2024 مقابل 26400 سفينة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، الانخفاض إلى الظروف الخارجة عن الإرادة في البحر الأحمر، والتي أدت لتراجع إيرادات القناة بنسبة 61%، لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2024، مقابل 10.2 مليار دولار في العام الماضي.

ولفت إلى استهداف القناة تحقيق إيرادات 10.6 مليار دولار خلال العام الجاري، لولا تلك الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن بدائل غير المجرى الملاحي؛ لتعويض تراجع الإيرادات، من خلال الاستثمارات.

نوه بأن حركة الملاحة في القناة لم تتوقف، موضحا أنه لا يزال يعبر من خلالها ما بين 32 إلى 35 سفينة يوميا، بعد ما كان العدد يتراوح بين 75 إلى 80 سفينة يوميًا قبل الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن تقديم القناة خدمات جديدة للسفن العابرة من البحر الأحمر، والتي قد تتعرض لمخاطر، مثل خدمات الصيانة والإصلاح، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وتبديل الأطقم، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

وأضاف أن خدمة الإسعاف البحري نجحت في إنقاذ فردين من طاقم سفينة مالطية وآخرى مجرية، كانا يعانيان من أزمات صحية حادة وجرى نقلهما إلى مستشفى هيئة قناة السويس لتلقي العلاج.