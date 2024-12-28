وزير الصحة: بدأنا في تصنيع الإنسولين وفي الطريق للتصدير للخارج وكذلك في صناعة أدوية أورام

عبدالغفار: رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف ألبان صناعية لأطفال توفاهم الله



قال خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪؜ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام.

وأوضح أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مردفا: "إننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية".

جاء ذلك خلال استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مساء أمس، في ندوة عقدتها في مقرها، بشأن المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.

وعن ألبان الأطفال، أكد الوزير، أن الرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا: "لقد رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف تلك الألبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.