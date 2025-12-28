سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ سيدتين وشاب، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضان النهر جراء الأمطار الغزيرة

أعلن الدفاع المدني السوري، الأحد، إنقاذ عدة أشخاص علقوا إثر فيضان نهر الكبير على الحدود مع لبنان جراء الأمطار الغزيرة.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان إنه تلقى بلاغا من حرس الحدود في الجيش قبل منتصف ليلة السبت بوجود مدنيين عالقين في نهر الكبير الجنوبي بمنطقة الدبوسية في ريف حمص الغربي على الحدود السورية اللبنانية، والذي يشهد فيضانا نتيجة الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وأضاف: "توجهت فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة، وتم إنقاذ سيدتين وشاب وتم نقلهم إلى مشفى تلكلخ".

وأشار إلى أن عمليات البحث ما تزال مستمرة للعثور على مفقودين.

وذكر أن المعطيات الأولية تفيد بوجود مفقودين، "لكن لم يتضح بعد إذا عادوا للأراضي اللبنانية أو ما زالوا عالقين في النهر".

وتابع: "تم طلب غواصين من فرق الدفاع المدني للمشاركة في الإنقاذ، في ظل صعوبات كبيرة بسبب وجود ألغام في المنطقة، وقوة التيار في النهر وعكار المياه الشديدة، ما يصعب بشكل كبير عملية الإنقاذ".

وتتأثر سوريا بمنخفض جوي أدى إلى تشكل السيول جراء الهطولات المطرية الغزيرة في عدد من محافظات البلاد.