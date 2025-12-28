محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد لأعياد الميلاد بجميع المرافق والخدمات

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الجارية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة 2026، حيث قرر رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق، وتشديد إجراءات التأمين والمراقبة بمحيط دور العبادة والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية باستخدام كاميرات المراقبة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعياد الميلاد تمثل مناسبة وطنية يحتفل بها جميع المصريين، لافتًا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية حول الكنائس والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، مثمنًا جهود رجال الشرطة وكل الأجهزة الرقابية والمعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة المحافظة، والمستشفيات والوحدات الصحية، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2026، من خلال تكثيف الحملات التموينية على المحلات والأسواق والمخابز، وإعلان حالة الطوارئ بقطاع الصحة، فضلًا عن إزالة الإشغالات، ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة العامة، والرفع الفوري للمخلفات، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، مشيدًا بجهود القيادات الأمنية في فرض سيادة القانون، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة بنطاق المحافظة.