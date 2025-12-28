السلطات اليونانية تنقذ 108 مهاجرين جنوب جزيرة كريت

أنقذت السلطات اليونانية 108 مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي، اليوم الأحد، جزيرة كريت، على بعد نحو 41 ميلا بحريا جنوب جافدوس، الجزيرة اليونانية الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الأحد عن خفر السواحل اليوناني القول، إن سفينة عابرة ترفع علم ليبيريا رصدت المهاجرين في البداية، ثم انتشلتهم قبل أن يتم نقلهم بأمان إلى ميناء باليوخورا في جزيرة كريت.

وذكر مسئولون أن المهاجرين يخضعون حاليا لتقييم احتياجاتهم الطبية والإنسانية.

وكان مسئولون ذكروا في وقت سابق، اليوم الأحد، أنه قد تم إنقاذ إجمالي 830 لاجئا ومهاجرا في سلسلة من عمليات الإنقاذ جنوب جزيرة كريت اليونانية خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إنقاذ حوالي 400 شخص أمس الأول الجمعة فقط، في عمليات شملت قوارب صيد وقوارب دورية تابعة لخفر السواحل اليوناني ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".