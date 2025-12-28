 وكيل تعليم المنيا يؤكد انضباط الامتحانات ويعلن تطبيق نظام البوكليت في الإعدادية للمرة الأولى - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 12:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

وكيل تعليم المنيا يؤكد انضباط الامتحانات ويعلن تطبيق نظام البوكليت في الإعدادية للمرة الأولى

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 12:44 م

أكد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ضرورة الانضباط الكامل في سير أعمال الامتحانات داخل جميع اللجان، مؤكدًا أن امتحانات النقل تقع مسئوليتها الكاملة على عاتق مدير الإدارة التعليمية شخصيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع، وتناول الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضح وكيل تعليم المنيا، أن انضباط امتحانات النقل يُعد مؤشرًا أساسيًا لنجاح امتحانات الشهادات العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار زيان، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون الامتحانات بنظام البوكليت للمرة الأولى، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد وتوفير المناخ الملائم لضمان سير الامتحانات بسهولة وانتظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك بحضور عماد الدين محمود، وكيل المديرية، وأحمد عبدالمحسن، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس أحمد فاروق، مدير عام التعليم الفني، وحمدية كمال، رئيس لجنة إدارة الشهادة الإعدادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك