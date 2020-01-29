وزير الصحة الفرنسي: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 5

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أعلن وزير الصحة الفرنسي ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى خمس، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.