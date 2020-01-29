 وزير الصحة الفرنسي: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 5 - بوابة الشروق
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وزير الصحة الفرنسي: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 5

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 9:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 9:36 م

أعلن وزير الصحة الفرنسي ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى خمس، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

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