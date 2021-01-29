الاتحاد الأوروبي يقترب من الموافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

من المتوقع أن يعطي الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا.

وتأتي موافقة التكتل على استخدام اللقاح في الوقت الذي تواجه فيه شركة أسترازينيكا ضغوطا هائلة لتدارك التأخير المتوقع في تسليم شحنات اللقاح.

ويتوقع أن توصي الوكالة الأوروبية للأدوية بإصدار ترخيص باستخدام مشروط للقاح.

وعقب توصية الوكالة الأوروبية للأدوية، سيكون بمقدور المفوضية الأوروبية منح الموافقة الرسمية على استخدام اللقاح في غضون ساعات، ليصبح ثالث لقاح متاح لدول الاتحاد الأوروبي، بعد لقاحي شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ومودرنا الأمريكية.

ويُعتقد أن الوكالة الأوروبية للأدوية ستوصي بإعطاء اللقاح فقط للأشخاص الأصغر سنا في بادئ الأمر بسبب البيانات الضئيلة ذات الصلة عن فعاليته في حماية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من الإصابة بالعدوى. وأوصت لجنة اللقاح الدائمة في ألمانيا أمس الخميس باستخدام مقيد للقاح شركة أسترازينيكا.

وبصرف النظر عن الفئة العمرية التي يجب منحها الجرعة الأولى من اللقاح، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع الشحنة الأولى من جرعات اللقاح والتي هي أقل بكثير مما وعدت الشركة بتوريده للتكتل.

وكانت الشركة البريطانية-السويدية أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود مشاكل كبيرة في إحدى مواقع إنتاج اللقاح التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار امتعاض المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في التكتل.

ولم تفلح سلسلة من المحادثات بشأن الأزمة في تسوية الخلاف بين الجانبين حتى الآن.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن توصي المفوضية رسميًا اليوم الجمعة بإنشاء "سجل يتسم بالشفافية" للاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير اللقاحات خارج التكتل حتى نهاية آذار/مارس المقبل.