بايدن يعتزم إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية في الوقت الذي لا يزال فيه خطر غزو روسي محتمل لأوكرانيا يلقي بثقله على الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكر بايدن يوم الجمعة إنه سينقل قوات أمريكية إلى المنطقة "في المدى القريب"، وأشار إلى أنها "لن تتكون من العديد" من الجنود، دون تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن الأعداد المحتملة.

وكان بايدن قد أمر يوم الاثنين الماضي بوضع 8500 جندي في حالة تأهب لإمكانية نشرهم سريعا إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وأكد أن هذا إجراء احترازي لمعالجة مخاوف أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا. وقال إنه لن يتم نشر أي جنود أمريكيين في أوكرانيا نفسها.

يذكر أن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين يتمركزون حاليا في أوروبا، ومن بينهم 35 ألف جندي في ألمانيا.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر ووثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدان حزمة من العقوبات ضد روسيا في حال غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأبلغ بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ردود الولايات المتحدة على المطالب الأمنية لموسكو "لم تأخذ في الاعتبار المخاوف الرئيسية لروسيا"، لكن حكومته ستدرسها قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتها المقبلة.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم الجمعة إن موقف روسيا على الحدود الأوكرانية لم يتصاعد منذ الربيع الماضي، وأن التحذيرات من غزو وشيك من قبل موسكو تضر بالاقتصاد الأوكراني.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي الأزمة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن في الأيام القليلة القادمة.

ونفت روسيا اعتزامها غزو جارتها بالرغم من حشد عشرات الآلاف من القوات بالإضافة إلى الدبابات والمعدات بالقرب من الحدود الشرقية لأكرانيا .