 رئيسة وزراء نيوزيلندا في العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء نيوزيلندا في العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

د ب أ
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 3:12 م | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 3:12 م

دخلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في عزل ذاتي بعد مخالطتها عن قرب لحالة إصابة بمرض كوفيد -19، وفقا لبيان من مكتبها.

وحدثت المخالطة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال رحلة طيران من كيريكيري إلى أوكلاند، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيان: "لم تظهر أعراض على رئيسة الوزراء، وتشعر بأنها بحالة صحية جيدة".

وسوف يتم إخضاع أردرن على للفحص غدا الأحد، وستواصل العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو وأعضاء من طاقم العاملين معها أيضا على متن نفس الطائرة، ويتبعون الآن نفس التعليمات الخاصة بالعزل.

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