أردوغان يهدد بإجراءات عقابية على المواد الإعلامية «الضارة»

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حملة تشنها حكومته على وسائل الإعلام.

وجاء في توجيه وقعه أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات الضرورية" ضد "المحتوى الضار" في الصحافة المكتوبة والمادة الإعلامية الشفوية والمرئية".

لم يتم تسمية هذه المواد على وجه التحديد.

وقال التوجيه إن الهدف من ذلك هو تقليل "التأثير المدمر" على المجتمع، بما في ذلك الأطفال والشباب.

ووفقا للنقاد فإن التوجيه الجديد يهدد بتشديد الرقابة في تركيا.

فقد كتب المحامي فيسيل أوك على موقع تويتر: "لا يجوز المساس بالحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، وليس للتوجيه أي أساس قانوني، لكنه يعني في الممارسة العملية مزيدا من الضغط/ الرقابة".

تخضع وسائل الإعلام التركية إلى حد كبير للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة للحكومة، كما تم تشديد الرقابة على مضمون المادة الإعلامية المنشورة على شبكة الإنترنت مرارا وتكرارا.

ففي عام 2020، أقر البرلمان قانونا من شأنه أن يسمح بضوابط أكثر صرامة على مواقع تويتر وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما قدم وزير العدل عبد الحميد جول، الذي يتولى منصبه منذ 2017 استقالته اليوم السبت، واستبدل أردوغان جول ببكر بوزداج وهو من الحزب الحاكم.

وشكر بوزداج الذي شغل منصب وزير العدل من قبل بين عامي 2013 و 2017، أردوغان على اختياره للمنصب في كلمة كتبها موقع تويتر.

وبحسب الجريدة الرسمية، حصل مكتب الإحصاء التركي أيضا على مدير جديد هو إيرهان سيتينكايا.

كان سايت إردال دينجر تولى المنصب لمدة عام مضى.