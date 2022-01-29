إبراهيم عيسى: انسحاب الحريري من المشهد السياسي اللبناني يفتح الباب لداعش لتجنيد الشباب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن انسحاب سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد السياسي في لبنان سيترك فراغًا سنيًّا ما يؤدي إلى بحث شباب السنة عما يحتويهم بسبب تفكك تيارهم السني، وبذلك سيذهبون للتنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لشعورهم بالإحباط السياسي.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أنّ سعد الحريري انسحب وفريقه السني المعتدل من المعركة السياسية في لبنان وهو في أعلى سنوات نضجه السياسي.

وذكر عيسى أن تيار الإسلام السياسي هو المسؤول عن الجفاف الحضاري العربي.

وأكّد أنّ الفريق الذي سيفوز بعد خروج سعد الحريري من المشهد السياسي في لبنان هي التنظيمات المتطرفة التي ستبحث عن تجنيد الشباب السنة في لبنان والذي انضم بعضهم لجماعات ومتطرفة وداعش خلال الفترة الماضية

ورأى أن لبنان فى مأزق حقيقي ولابد أن تكون مصر لاعبًا مهمًا فى هذا الملف السياسي الحضاري لأن ّهذا الفراغ الهائل ليس بسيطا وسيعود على الجميع بالضرر.