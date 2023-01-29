قصور الثقافة تقدم الفرح الشرقاوي وفولكلور النيل بمعرض القاهرة للكتاب

شهد اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية، استمرار أجواء البهجة والفرح التي تقدمها الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن فعاليات البرنامج الفني المقدم على مسرحي بلازا 1 وبلازا 2.



ووسط تفاعل وإقبال كبيرين من جمهور المعرض، قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضها الفنية المستوحاة من الفولكلور المصري والبيئة الشرقاوية على مسرحي بلازا 1 و2 وقدمت فقرات منها: "الفرح الشرقاوي"، "السقايين"، "الحواية"، "التنورة"، تدريب الفنان أحمد واصف.



وعلى مسرح "بلازا 2" وبإيقاعاتها المميزة، أطربت فرقة النيل للآلات الشعبية والموسيقى والغناء رواد المعرض بعرض فني تراثي ضم عدة فقرات منها: "بسم الله، الغلة غلتنا، مصر يا جنة النعيم، حبيبي يا ولدي، ربابة"، بقيادة منال إبراهيم.



وعلى المسرح نفسه وبتابلوهات فنية تعكس تراث البجا قدمت فرقة الشلاتين للفنون التلقائية بقيادة عوض الله كرار، عدة فقرات فنية "منها: " الهوسيب، أوكل".



ويتم برنامج العروض الفنية للهيئة في معرض الكتاب تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وينفذ عبر الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، ويقام يوميا وحتى ختام المعرض 6 فبراير المقبل.



وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الخامس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.



ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.