وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات مديرية التموين لضبط الأسواق، والمرور على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت "بلبع"، في بيان اليوم الأحد، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، على المخابز البلدية بمركزي دمنهور وحوش عيسى، أسفرت عن غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وضبط مخبزين تصرفا في 28 شيكارة دقيق ببيعهم بالسوق السوداء؛ لتحقيق ربح غير مشروع، و9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن.

وتمكنت الحملة، من ضبط 4 مخابز توقفت عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، ومخبز أنتج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.