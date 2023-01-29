تتصدر ندوة "صلاح جاهين وفن الكاريكاتير" ضمن محور "شخصيتا المعرض" بقاعة صلاح جاهين (بلازا 1)، وندوة "كرة القدم.. هنا والآن" بالصالون الثقافي (بلازا 2)؛ فعاليات غدا الاثنين (اليوم الخامس) للأنشطة الثقافية والأدبية والفنية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى يوم الأربعاء الماضي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتعقد ندوة "صلاح جاهين وفن الكاريكاتير" في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة: عبد الله الصاوي وعماد عبد المقصود وهاني شمس، وتديرها مروة مرسي، فيما تعقد الندوة الثانية (كرة القدم.. هنا والآن) في تمام الساعة 12 ظهرا بمشاركة: حازم إمام وحسام غالي، ويديرها محمد فضل.

وفي (بلازا 1) وفي تمام الساعة الساعة 12 ظهرا، تعقد ندوة: الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2023 - 2030"، والتي تنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا يعقد المحور الرئيس: "نحن والحضارة" بمشاركة أحمد الجمال ومصطفى وزيري وهاني صبري حنا، ويديرها محمد أحمد مرسي. وفي تمام الساعة السادسة مساءً فيعقد لقاء مع المخرج جمال عبد الحميد، تديره: كريمة عوض.

أما في القاعة الدولية (بلازا 2)، وفي إطار المشاركات الدولية، فتعقد في تمام الثانية ظهرا ندوة: "مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا"، بمشاركة بابلو أليخاندرو (إسبانيا) وسيمون دي جوكس (فرنسا) وکارلو كاهينو (البرازيل) وكريستينا بوویرتا (يونسكو)، وتديرها أوليفيا سنايج (فرنسا).

وفي تمام الساعة الرابع عصرا، تعقد ندوة: "النشر في آسيا.. آفاق وتحديات"، يشارك فيها أكشاي تياجي وأمير محمد وجوتم مهتا وجو تم كيران وهيروشي أسامي، ويديرها براشنت باتك.

وفي القاعة ذاتها، وفي إطار الشراكات المحلية الإقليمية، فتعقد في السادسة مساءً ندوة: "الخط الكوني"؛ يشارك فيها أحمد مصطفى، ويديرها وليد عرفة.

وفي قاعة الصالون الثقافي (بلازا 2) تعقد في الساعة الثانية ظهرا، ضمن محمو "كاتب ومشروع" ندوة "الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي.. من الغرب إلى الشرق الخصوصية الثقافية"؛ يشارك فيها أنور مغيث وعبد الله المطيري (السعودية) ومحمد دوير ومحمد السيد، ويديرها حسين علي.. فيما تعقد ندوة "الدرس النقدي الجديد" ضمن محور "كتاب وتجارب" في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويشارك فيها رامي أبو شهاب (فلسطين) وصالح سالم (السعودية) وهشام زغلول ويسري عبد الله، ويديرها سيد ضيف الله.. وضمن محور "مئويات" تقام في السادسة مساء ندوة "صدور أول كتاب مطبوع من المطابع الأميرية (٢٠٠ عام)"؛ يشارك فيها أشرف إمام وجورج نوبار وحنفي محمود وراضي جودة ومحمد أبو ليلة، ويديرها طارق موسى.

وفي قاعة فكر وإبداع (بلازا 1)، وضمن محور "كاتب وكتاب"؛ تعقد في تمام الساعة 12 ظهرا ندوة مناقشة كتاب: "رسائل تقي الدين المقريزي: قراءة في المضامين والآفاق"، تحقيق أيمن فؤاد سيد، يشارك فيها ويديرها مراد الريفي.

وضمن المحور ذاته، تعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا ندوة مناقشة كتاب "مدرسة تحسين الخطوط"؛ تأليف: محمد حسن، ويحضرها محمد بغدادي وأحمد منصور.

وبالقاعة نفسها، ولكن ضمن محور "ملتقي الإبداع" فتعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا ندوة مناقشة كتاب "24 ساعة"؛ تأليف: منير عتيبة، ويحضرها حنان الشرنوبي ووائل وجدي، وتديرها منة الله طلعت.

وضمن المحور ذاته، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، فتعقد ندوة مناقشة كتاب "طي الألم"؛ تأليف: هالة البدري، ويحضرها محمد الشحات ومنى طلبة، ويديرها طارق النعمان.

وفي قاعة (الشعر)، وضمن محور "صناع المحتوى" فيتم في تمام الساعة 12 ظهرا استضافة مي مجدي، في ندوة بعنوان (من الآخر)، فيما تقام ضمن محور "الأمسيات الشعرية" الأمسية الأولى في تمام الساعة الثالثة عصرا؛ يشارك فيها أسامة جاد وأحمد المريخي وشريف أمين وعبد المقصود عبد الكريم وعربي كمال وعلاء الدين مصطفى ومحمود علي، ويقدمها سعيد شحاتة.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتعقد في تمام الساعة السادسة مساءً، ويشارك فيها كل من: بشير رفعت ورضا أحمد وزين العابدين فؤاد وعاطف عبد العزيز وعبده المصري وعزة حسين ومحمود قرني، ويقدمها كمال أبو النور.