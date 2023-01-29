كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 20 ألف إصابة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألف إصابة اليوم الأحد، مع تأهب السلطات لإلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة المفروض لأكثر من ثلاث سنوات.

وسجلت كوريا الجنوبية 18 ألفا و871 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 37 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و149 ألفا و601 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 29 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و390 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 420 مريضا، بارتفاع 10 مرضى عن اليوم السابق.