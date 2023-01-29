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الكرملين: مجالات التواصل بين روسيا وألمانيا ما زالت مفتوحة

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 4:49 م


أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه على الرغم من عدم وجود مخطط لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس حاليا، إلا أن مجالات التواصل بين البلدين ما زالت مفتوحة.

وقال بيسكوف، بشأن ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء حوار هاتفي مع شولتس - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن جدول أعمال الرئيس الروسي لا يشمل إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن اتصالاته مع بوتين لم تنقطع طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية تمت بينهما كانت في أوائل ديسمبر الماضي، مؤكدا أهمية استمرار المحادثات مع روسيا.

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