وكيل التعليم بالأقصر يقابل الراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لجنة إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي الحالي 2022-2023 للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل.

وأكد خالد اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

وأشار إلى أن الطالب الذي يتعرض للتحقيق بناء على ضبطه متلبسا بالغش، لا يمنع من أداء الامتحانات في بقية المواد، والتأكد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال الثانوية العامة.



جدير بالذكر أن المقابلات يتم إجراؤها خلال إجازة نصف العام الدراسي، والتي بدأت أمس السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 9 فبراير، ومن المقرر أن تعقد امتحانات آخر العام للثانوية العامة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.