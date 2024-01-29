وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو مفوض أونروا إلى تقديم استقالته

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، النفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إلى تقديم استقالته.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إنه ألغى للتو اجتماعات مفوض عام الوكالة الأممية مع مسئولين بوزارة الخارجية، التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء.

وزعم أن «موظفي أونروا شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر»، قائلًا: «يجب على لازاريني استخلاص النتائج والاستقالة، مؤيدو الإرهاب غير مرحب بهم هنا»، وفقًا لتعبيره.

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية «مؤقتا»، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي «أونروا» في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وحث مسئولون في الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك كبار المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، على إعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا.