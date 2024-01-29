ميدو: فقدنا شخصيتنا كمنتخب كبير بعد موقف صلاح

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أعرب أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "لم نكن نستحق الصعود أمام الكونغو، ويجب ألا نحزن فهي بطولة للنسيان".

وأكمل: "موزمبيق أهدتنا التأهل من دور المجموعات، وليس من الطبيعي استقبال 7 أهداف خلال 4 مباريات في بطولة كأس الأمم".

وأتم : "منتخب مصر فريق له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب، وفقدنا شخصيتنا كمنتخب بعد موقف صلاح"