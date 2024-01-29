حسن مصطفى: حزين لما حدث لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2023

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه حزين لما حدث لمنتخب مصر في كوت ديفوار، بعد ظهور الفريق بمستوى سييء خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "لم نرٍ أي شيء من روي فيتوريا ولم يستفد من اللاعبين الشباب سواء في المنتخب الأوليمبي أو الشباب، لدينا أكبر معدل أعمار بين منتخبات أمم إفريقيا، نعاني في عدة مراكز منها الظهير الأيسر والمهاجم، لم يشارك في مركز رأس الحربة سوى مصطفى محمد، بينما تجاهل كوكا وكهربا وغيرهم".

وأضاف: "فيتوريا لم يتعامل جيدا في تشكيل المباريات وتجاهل لاعبين جيدين لصالح عناصر أخرى بعيدين عن مستواهم، ولم يشاركوا في المباريات مع أنديتهم بالفترة الأخيرة أيضا".

وواصل: "لم نرٍ منتخب مصر سوى دقائق محدودة في الملعب اليوم أمام الكونغو، خلال ربع ساعة كان هناك تحركات مع بداية المباراة في الجبهة اليسرى عن طريق فتوح وتريزيجيه وحمدي فتحي، لم يكن فيتوريا قادرا على التعامل مع نوعية اللاعبين المصريين في الأساس، وليس لديه خطة من أجل اختيار وتطوير لاعبين شباب من المنتخب الأوليمبي، وهو كان «فرحان» باختيار محمود حمادة".

وأكمل: "روي فيتوريا كان يفكر فقط في الفوز بالمباريات لتفادي الانتقادات، لكنه لم يهتم بأي أمور أخرى في تطوير اللاعبين أو انتقاء أبرز العناصر، لم يُدرب اللاعبين على الخطط الدفاعية، واختار أفكار فنية لا تلائم اللاعبين".

وزاد: "ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي قدم عمل أفضل بكثير من روي فيتوريا، وساهم في ظهور لاعبين وتطويرهم، وجعلهم يلعبون مع أنديتهم في الدوري المصري، وكيروش عندما كان يعمل بجدية، قام بالتوجه للبطولة العربية وساهم في اكتشاف عناصر جيدة للمنتخب الأول وقتها مثل عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وغيرهم".

وتابع: "كل نتائج منتخبات مصر خلال المرحلة الأخيرة سيئة جدًا، هناك إخفاقات واضحة في اتحاد كرة القدم".

وأتم: "لاعبي منتخب مصر كانوا بعيدين عن حالة التركيز، الهدف الذي سجله منتخب الكونغو يؤكد أن الجميع فاقد للتركيز، الكل لا يركز سوى في نفسه فقط، ولا أحد يفكر في الجماعية أو مصلحة زملائه".