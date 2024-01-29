علق الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، على توديع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الـ16، بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «مؤسسة الرياضة في مصر ليست قوية»، مشددًا على أهمية عقد مسابقات كروية في المدارس والجامعات لتفريخ المواهب.



ونوه أن المنتخب المصري لا يمتلك تراكم خبرات ينمو ويتجدد، معقبًا: «المسائل تحتاج إلى مأسسة وإعادة الرياضة للمدارس والجامعات، أثناء دراستي في الجامعة كان هناك أسبوع رياضي مماثل للأولمبياد».



وروى طريقة انضمامه لناشئي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، قائلًا إن الكابتن محمود الجوهري، شاهده وهو يلعب بمسابقة دوري المدارس ما بين مدرسة الأورمان التي يدرس فيها، ومدرسة السعيدية.



وأكمل: «كابتن محمود الجوهري نده لي وقال لي يا ابني أنت لاعب كويس أريد ضمك لأشبال النادي الأهلي، وهذا كله بفضل مسابقة ما بين المدارس».



وشدد على أن الوطنية تتحقق بالانتماء للدوائر الصغيرة في حياة الشخص، مختتمًا: «الانتماء والوطنية يأتيان من دوائر موجودة؛ كنت منتميًا لمدرسة الأورمان كما انتميت للمنصورة والقصر العيني وبلدي».





