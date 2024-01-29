 يونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر عدم توافر اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض - بوابة الشروق
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يونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر عدم توافر اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 5:15 م
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية.

وحذرت المنظمة، من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها وفّروا 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر الماضي، وأن اللقاحات متاحة حالياً لأطفال غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا وكذلك 65 ألفًا و387 مصابًا.

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