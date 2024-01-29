سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر، تسديد ركلة الترجيح التاسعة والأخيرة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

ووفقًا لشبكة «بي إن سبورتس» الرياضية، فإن مهند لاشين رفض تسديد ركلة الترجيح التاسعة والأخيرة، ليضطر محمد أبو جبل تسديد الكرة بنفسه.

يُذكر أن لاعبي المنتخب المصري رفضوا الإدلاء بتصريحات صحفية عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.