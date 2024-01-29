أمير دولة الكويت يتوجه إلى السعودية غدا

من المقرر أن يغادر أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، البلاد يوم غد الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كونا" الكويتية، اليوم الاثنين.



وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن الأسبوع الماضي صدور أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.



كما أصدر الديوان الأميري، يوم الأربعاء الماضي، مرسوما أميريا بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن أمير البلاد.